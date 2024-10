Nel corso della decima edizione di ‘tutti uniti per la sicurezza stradale’, il Prefetto di Udine Domenico Lione ha snocciolato dati che fanno riflettere: 1000 patenti sospese nel 2024, l’80% per abuso di sostanze alcoliche. E il dato, ha spiegato, è purtroppo in aumento. GUARDA IL VIDEO