In auto con 10 chili di droga, arrestato un marocchino

Aveva in auto oltre 10 chili di hashish, contenuto in numerosi pacchetti avvolti da pellicola in plastica e nastro adesivo, e mille euro in contanti. Ma non l’ha fatta franca davanti agli agenti della Polizia Stradale di Palmanova che lo hanno fermato in A23, nel comune di Pavia di Udine. Per questo un cittadino marocchino di 24 anni è stato arrestato per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, destinate allo spaccio in Friuli, dove avrebbe fruttato miglia di euro. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato portato in carcere a Udine. Il fatto è accaduto l’11 gennaio ed è stato reso noto oggi.