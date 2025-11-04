In auto con 220 grammi di eroina: arrestato

Un servizio di controllo della polizia, a Mossa, ha portato all’arrestato di un 41enne di Udine. L’uomo stava percorrendo la strada regionale 117 quando è stato fermato in auto. Con lui viaggiava un passeggero – il 41enne per l’appunto – che ha subito mostrato segni di nervosismo.

Entrambi condotti in Questura a Gorizia, durante la perquisizione sono stati trovati nelle disponibilità del 41enne oltre 220 grammi di eroina, suddivisi in due involucri e nascosti attorno alla vita.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo arrestato e condotto in carcere.