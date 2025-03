Un cittadino straniero di 27 anni, appena entrato in Italia dalla Slovenia al valico di Sant’Andrea a Gorizia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza che ha trovato nel suo furgone dodici documenti falsi. Si tratta di carte di identità, patenti di guida e vignette di visti di ingresso in Europa, tutti già compilati. Indagini sono in corso per accertare la destinazione dei documenti.