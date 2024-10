In auto con profumi contraffatti per 9mila euro, denunciata

Controlli al valico: la Guardia di Finanza di Trieste ha sequestrato 70 confezioni di profumi contraffatti, che se vendute avrebbero fruttato 9mila euro. Erano trasportate nell’auto di una donna di nazionalità rumena, che è stata denunciata.

Fermata la vettura con targa estera, le fiamme gialle si sono insospettite per l’ansia e l’agitazione della conducente. In un trolley hanno quindi trovato confezioni di profumi di marchi noti, tra i quali Gucci, Chanel, Dior, Burberry, Yves Saint Laurent. La donna ha fornito le fatture di acquisto, che riportavano però un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato. Dal packaging sono emerse delle difformità, Una prima analisi del packaging delle confezioni, ha altresì palesato, agli occhi dei Finanzieri, alcune difformità, confermate dai successivi riscontri. La donna è stata denunciata per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi oltre che di ricettazione.

Sui profumi verranno svolte analisi di laboratorio anche per scongiurare la presenza di eventuali sostanze nocive per la salute.