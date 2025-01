In auto un connazionale senza documenti, arrestato passeur

Un cittadino afghano di 28 anni, residente a Villaco, è stato arrestato a Tarvisio nella notte con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è stato fermato dai carabinieri davanti a un negozio e a bordo della sua auto è stato trovato un suo connazionale irregolare. Il 28enne è comparso stamattina per direttissima in Tribunale a Udine davanti al giudice Camille Del Torre, che ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora in provincia di Udine. L’uomo si è difeso sostenendo di aver dato un passaggio al connazionale quando era già in territorio italiano.