In barca in balia della bora, salvato

Operazione di soccorso nella mattinata di oggi, 10 novembre, da parte della Guardia Costiera che, nel golfo di Trieste, ha raggiunto e messo in salvo un uomo in difficoltà nella propria barca, rimasta in balia delle forti raffiche di bora a causa di un malfunzionamento del motore.

Le operazioni sono scattate alle 7:50 quando una persona ha segnalato alla Guardia Costiera che, dalla sua abitazione, aveva visto una barca da diporto in evidente difficoltà in rada nel Porto di Trieste. Il personale in servizio SAR della Capitaneria di Porto di Trieste, a bordo di un gommone di salvataggio, ha raggiunto l’unità alla deriva che, nel frattempo, era scarrocciata di ulteriori due miglia a causa del forte vento di bora.

L’uomo ha riferito ai soccorritori di non riuscire a governare la barca a causa di un’avaria al motore. Dopo aver messo in sicurezza l’unità in difficoltà, il gommone di salvataggio è rimasto in zona ad effettuare vigilanza in attesa dell’arrivo degli ormeggiatori del Porto di Trieste. Le operazioni si sono concluse poco dopo le 11.