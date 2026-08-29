In casa con eroina e cocaina: arrestata una 40enne

Ha tentato di ingoiare la droga per sfuggire ai controlli, ma è stata bloccata in tempo dai Carabinieri: nei guai è finita una 40enne triestina, con precedenti di polizia, arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione dei militari giuliani è scattata dopo la segnalazione del proprietario di un appartamento in via Valmaura. Sorpresa con un involucro di droga in mano, la donna ha cercato di inghiottirlo prima dell’intervento dei militari, che sono riusciti a fermarla prima del gesto.

La perquisizione personale e del locale ha permesso di rinvenire 14 grammi di eroina, 3,5 grammi di cocaina, una fiala di metadone da 63 grammi, 112 compresse su cui sono in corso accertamenti, 340 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.