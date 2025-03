In casa la centrale dello spaccio di ketamina: arrestato un 27enne

Mdma, ketamina ma anche cocaina, marijuana e hashish. Droga sintetica e non, pronta per essere venduta, è stata trovata in due abitazioni a Pordenone e Cordenons. Il blitz di polizia locale e squadra mobile è scattato lunedì all’alba. Gli agenti, anche con i cani antidroga, hanno fatto irruzione nella casa di un 26enne. Qui hanno trovato 6 grammi di Mdma, 1 di ketamina e 5 tra marijuana e hashish. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà.

A Cordenons, nell’abitazione di un 27enne, sono stati sequestrati 9 grammi di cocaina in sasso, 40 di hashish e 182 di ketamina. L’ingente quantitativo di ketamina, dal quale potevano essere ricavate oltre 500 dosi da destinare alla vendita, ha permesso agli agenti di arrestare l’uomo che ora si trova in carcere.