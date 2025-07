Un pensionato di 80 anni, che era andato con un amico a cercar funghi e si era perso nella zona di Castel Valdaier, tra Ligosullo e Paularo, è stato tratto in salvo dal Soccorso Alpino che, con un verricello, lo ha portato a bordo di un elicottero.

L’uomo aveva un telefono di vecchia generazione, privo di tecnologie per la sua localizzazione, per cui è stato lui stesso a guidare i soccorritori dando indicazioni al telefono nel momento in cui l’elicottero passava sopra la sua testa.