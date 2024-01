In condizioni gravissime dopo essersi capottato con l’auto

Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente accaduto sulla ex provinciale 1, all’incrocio con via Braida, a San Martino al Tagliamento attorno alle 17. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un uomo ha perso il controllo dell’auto che stava conducendo e che si è poi cappottata, finendo fuoristrada. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul posto sono giunte una ambulanza da San Vito al Tagliamento, due automediche da Pordenone e una automedica da San Vito al Tagliamento. Il personale sanitario ha effettuato una rianimazione cardiopolmonare anche durante il trasporto in ambulanza all’ospedale di Pordenone: l’uomo risulta essere in condizioni gravissime. Sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri.