In Duomo a Udine la messa per Santa Barbara, patrono dei vigili del fuoco

Nel giorno di Santa Barbara, questa mattina in Duomo a Udine si è svolta una celebrazione, officiata da monsignor Luciano Nobile e dal cappellano dei vigili del fuoco, don Ezio Giaiotti, dedicata ai vigili del Fuoco.

Alla Santa Messa hanno preso parte tra gli altri il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, autorità e rappresentanti istituzionali udinesi. “Ci uniamo alle celebrazioni – ha affermato Bordin – per testimoniare il profondo rispetto e gratitudine nei confronti di coloro i quali, con coraggio e sacrificio, aiutano quotidianamente chi si trova in pericolo, mettendo a volte a rischio anche la propria vita”.

“Sappiamo che sui loro caschi persa l’enorme responsabilità di ogni primo soccorso”, ha aggiunto Bordin. “La collaborazione tra istituzioni è fondamentale, per garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche del patrimonio e dell’ambiente di tutta la nostra regione”, ha concluso Bordin.

Al termine della messa, il comandante provinciale di Udine, Francesco Pilo, ha ringraziato i presenti e tutta la cittadinanza per l’affetto e il sostegno concreto ricevuto in un anno particolarmente impegnativo per i suoi uomini.