In fiamme tetto ventilato a Montereale Valcellina

Alle 11.30 circa di oggi, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti a Montereale Valcellina per l’incendio del tetto ventilato di un’abitazione.

I Vigili del fuoco giunti sul posto con 4 mezzi e 10 soccorritori dai distaccamenti di Maniago, Spilimbergo e dalla sede centrale sono riusciti ad estinguere le fiamme evitandone la propagazione all’intera copertura. Spento il fuoco i soccorritori hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate, circa 8 metri quadrati. del tetto, e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio verificando anche che nell’alloggio sottostante non vi fossero residui dei gas prodotti dalla combustione.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone; le operazioni dei Vigili del fuoco si sono concluse alle 14circa. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia Locale.