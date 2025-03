In Friuli Venezia Giulia il 30,6% della popolazione è in sovrappeso, mentre l’11,2% è obeso. I dati sono emersi nel Rapporto dell’Istituto superiore di Sanità, diffuso oggi, in occasione della Giornata mondiale dell’Obesità che si terrà domani, 4 marzo .

Secondo il Rapporto, il 53,2% dei residenti dovrebbe comunque intraprendere un percorso di calo del proprio peso corporeo. Dall’altro parte, il 58,3% degli abitanti si colloca nella fascia normo-sottopeso.