giovedì 14 Agosto 2025
Cronaca

In macchina con spranghe e sfere d’acciaio: fermati 5 ultras del Paris

Nei loro confronti il questore ha emesso il Daspo.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Spranghe, sfere di acciaio, petardi e vernice nera. E’ quanto sequestrato dalle forze dell’ordine prima della partita di Super Coppa europea che si è disputata ieri sera allo stadio di Udine. Cinque i Daspo, della durata di un anno, che il questore ha emesso nei confronti di altrettanti tifosi del Paris Saint Germain. Tutti sono stati denunciati e fatti rientrare, immediatamente, in Francia.

Ha funzionato l’imponente dispositivo di sicurezza, con gli oltre mille e cinquecento operatori di polizia schierati in tre giorni per garantire che l’attesa finale europea tra il Paris e il Tottenham si svolgesse in tutta tranquillità e in un clima di festa. Come, del resto, dovrebbe sempre essere garantito per un evento sportivo di qualsiasi portata.

Tuttavia i sentori che da Parigi potessero arrivare tifosi tutt’altro che pacifici erano marcati. E, per questo, già da ieri mattina il focus di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale si è concentrato sull’arrivo degli ultras del Paris. Con controlli capillari e precisi ai veicoli in marcia verso Udine.

Durante le operazioni di filtraggio all’altezza del casello autostradale, gli agenti hanno fermato un’auto, con targa francese, a bordo della quale viaggiavano cinque uomini giunti in Italia per assistere alla partita. L’aspetto non proprio sobrio degli occupanti ha spinto i poliziotti ad ispezionare il veicolo. Intuito premiante, verrebbe da dire, dal momento che all’interno sono stati trovati un set di palle in acciaio, una sbarra di sollevamento per crick, un artifizio pirotecnico ed una bomboletta di vernice spray di colore nero. Tutti i cinque ultras sono stati denunciati, daspati e rispediti in Francia.

Invece sul fronte della vendita di alcolici, vietata così come il consumo allo stadio, sette venditori abusivi, residenti in Campania, sono stati sanzionati dalla polizia locale. Cinquecento le bottiglie di birra sequestrate, multe per 2mila e 500 euro.

Un bilancio più che positivo, quindi, sul fronte della sicurezza in città. Che, visto quanto è successo l’anno scorso a Monaco, non era per nulla scontato.

