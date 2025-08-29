In monopattino senza casco e con sellino, a Monfalcone multa da 5.400 euro

Controlli serrati sui monopattini elettrici a Monfalcone. La Polizia Locale ha elevato una sanzione record da 5.400 euro a un cittadino bengalese sorpreso a circolare su un monopattino elettrico senza casco e con un sellino non consentito dalla normativa. Il mezzo equiparato a un ciclomotore, risultava privo di targa e certificato di circolazione ed è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

“Per noi la sicurezza viene prima di tutto – sottolinea il Sindaco Luca Fasan -. I monopattini elettrici, se utilizzati in maniera impropria, possono diventare estremamente pericolosi, non solo per chi li guida ma anche per gli altri utenti della strada”. Nel solo 2024 erano state elevate 68 sanzioni, mentre dall’inizio del 2025 il numero è già salito a 83, a conferma della volontà dell’Amministrazione di garantire sicurezza in città. Le multe riguardano soprattutto la mancanza delle dotazioni obbligatorie, sia per i conducenti che per i monopattini, oltre ai comportamenti scorretti messi in atto durante la circolazione.

“Le regole ci sono e devono essere rispettate – afferma l’eurodeputata Anna Maria Cisint e consigliera delegata alla sicurezza – perché la sicurezza stradale non può essere messa in discussione. Chi non rispetta le regole viene individuato e sanzionato”.