Un’impresa su quattro nella montagna friulana è femminile, una quota superiore alla media regionale. In vent’anni, però, i 43 comuni montani analizzati hanno perso il 14,1% dei residenti. A Dogna e Rigolato il calo sfiora il 40%. È il quadro della ricerca del Consiglio sindacale interregionale Friuli Venezia Giulia-Carinzia, presentata ieri a Malborghetto.

Sul versante friulano quasi un abitante su tre ha almeno 65 anni. Il tasso di occupazione femminile è in media di 11-12 punti sotto quello maschile e quasi sette occupati su dieci lavorano fuori dal proprio comune.

A Malborghetto è stato lanciato il manifesto in dieci punti di FemECoPLUS, la rete di 139 imprenditrici e professioniste tra Friuli e Carinzia. Da dicembre sarà online anche la piattaforma bilingue del progetto, che punta a far proseguire la collaborazione oltre i finanziamenti europei.