In montagna con la neve è boom di prenotazioni per Pasqua

Torna la neve in montagna e ripartono le prenotazioni per Pasqua. Sull’arco alpino occidentale sono abbondanti le precipitazioni a carattere nevoso che stanno interessando in particolare le località di Forni di Sopra, Forni Avoltri. Qui il termometro è di poco sotto lo zero. La neve ha raggiunto i 30-40 cm in quota, 10 a fondovalle. E si prospetta una Pasqua da tutto esaurito.

Come conferma Paola Schneider, presidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia. Il 31 marzo si celebrerà la Santa Pasqua: una occasione, quella della ‘Pasqua bassa’, sia per continuare a sciare che per le visite escursionistiche nelle valli montane. ‘Confermato già un bel numero di prenotazioni – spiega Schneider – la Pasqua questo anno, cade bassa, pertanto in quel periodo potrebbe essere ancora possibile sciare nei poli regionali. Molto dipenderà dalle condizioni meteo’.

La neve ha raggiunto anche a Sella Nevea e Sappada e a scegliere le nostre montagne sono ancora molti stranieri, a partire da austriaci, tedeschi, fino a inglesi, statunitensi, ed anche dai Paesi Bassi. Pioggia invece a Tarvisio.

“Le previsioni meteo – come spiega Diego Bellotto, presidente del mandamento locale di Confcommercio – portano a una cancellazione dopo l’altra delle prenotazioni che in questo periodo sono in calo e anche per Pasqua, al momento c’è ancora disponibilità di camere.”

Si potrà sciare fino a Pasquetta in tutti gli impianti della regione mentre a Sella Nevea fino al 14 aprile. Le condizioni meteo non permettono di fare ulteriori previsioni e dal 18 marzo è consigliabile consultare sempre online per verificare quali piste sono aperte.