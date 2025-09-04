In moto finisce contro un furgone, grave un biker

Sono gravi le condizioni di un uomo di 51 anni, di San Michele al Tagliamento, che oggi pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla ex sp 43 a Torsa di Pocenia.

Per cause al vaglio della polizia locale, il biker, che era in sella ad una moto, si è scontrato violentemente con un furgone. Soccorso da personale sanitario e dai vigili del fuoco, l’uomo è stato elitrasportato in condizioni critiche all’ospedale di Udine.