In moto per il Dono, gocce gialle invadono le città Unesco

Gocce di sangue di colore giallo anziché rosso. E’ quanto creato dai partecipanti del motoraduno ‘In moto per il Dono’, organizzato dall’Afds di Udine. Muniti di gilet catarifrangente, ben 150 centauri hanno raggiunto le tre città friulane Unesco formando nelle principiali piazze di Palmanova, Cividale e Aquileia il simbolo dell’associazione per rilanciare il messaggio di quanto sia fondamentale donare plasma e sangue.

Lungo il tragitto si sono fermati anche a Gonars, il paese che domenica 21 settembre ospiterà il congresso provinciale durante il quale saranno premiati i donatori benemeriti.