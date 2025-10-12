  • Aiello del Friuli
Cronaca
A posizionare il lenzuolo di oltre venti metri sarà "Carnia per la Pace"

In piazza Primo Maggio un sudario coi 18mila nomi dei bimbi uccisi a Gaza

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Un lenzuolo-sudario di oltre venti metri dove “Carnia per la Pace” scriverà i 18 mila nomi dei bambini uccisi a Gaza sarà posizionato in piazza Primo Maggio in occasione della partita Italia-Israele, in programma martedì sera a Udine. Sarà portato dai tanti volontari che ci hanno lavorato scrivendo i nomi con accanto l’età, che per centinaia dei bambini di Gaza era di pochi mesi.

La zona dello stadio Friuli, dove si giocherà l’incontro, sarà considerata “rossa”, dunque anche per questa ragione è stata anticipata – si è giocata ieri – la gara di basket di A1 tra Apu Udine e Virtus Bologna. ll numero dei biglietti venduti si conferma ancora basso, grosso modo circa 5mila a fronte delle 25mila che può contenere l’impianto. La possibilità di acquisto dei biglietti terminerà alle 18 di domani.

