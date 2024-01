In poltrona per strada a Cavazzo, l’sos del sindaco sui minori stranieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si siede con la fascia tricolore davanti all’ex albergo Olivo, il sindaco di Cavazzo Carnico, Gianni Borghi. In protesta contro una comunità per minori stranieri non accompagnati che si è insediata in pieno centro il 20 novembre scorso, all’improvviso, quando da Udine sono stati trasferiti alcuni ragazzi a seguito di una emergenza del capoluogo friulano.

Il ricorso alla struttura di Cavazzo è stata una scelta del tutto emergenziale che si conferma temporanea” spiega l’Assessore all’Equità Sociale del Comune di Udine Stefano Gasparin. “Siamo al lavoro da tempo per trovare delle soluzioni a lungo termine per gestire i costanti arrivi di minori nel nostro territorio. La prossima settimana saranno trasferiti dall’ex albergo Olivo di Cavazzo Carnico in altre strutture.