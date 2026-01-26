In Prefettura a Udine consegna medaglie alla memoria deportati

Domani, in occasione delle celebrazioni del Giorno della memoria, il prefetto di Udine, Domenico Lione, consegnerà, alle 10 nella sala conferenze della Prefettura, le medaglie d’onore concesse dal Comitato presso la presidenza del Consiglio dei ministri alla memoria dei cittadini italiani, militari e civili, che sono stati deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Alla cerimonia sono attesi, tra gli altri, i sindaci dei comuni di residenza dei familiari degli insigniti delle medaglie d’onore e la medaglia d’oro al valore militare Paola Del Din.

Le medaglie d’onore saranno assegnate alla memoria di Aquilio Antonelli, Francesco Colugnati, Ermenegildo Comuzzi, Giuseppe Gollino, Silvio Marcon, Carlo Montemiglio, Guido Paravano, Andrea Zagar.