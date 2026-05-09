In Questura tenta di prendere la pistola a un poliziotto

Apriamo il telegiornale con una notizia dell’ultima ora che arriva da Trieste.Un uomo è entrato in Questura dicendo di voler presentare una denuncia.Una volta dentro ha cercato di strappare la pistola di ordinanza all’agente di guardia il quale ha reagito prontamente ed è riuscito a fermarlo.L’uomo è stato quindi immobilizzato e portato negli uffici della squadra mobile.Da quanto si è saputo si tratta dell’uomo che nei giorni scorsi ha cercato di danneggiare lo stabilimento della Startech, azienda per cui lavora, e la cui abitazione è stata perquisita nei giorni scorsi dalla Polizia.