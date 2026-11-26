Edifici vecchi che richiederanno del tempo per la transizione energetica a fronte però di una regione che corre rapidamente verso le energie rinnovabili o sostenibili. Fvg Energia con il Presidente Franco Baritussio e l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, hanno presentato il bilancio di sostenibilità della società nata due anni fa, un documento non obbligatorio, dal quale però emerge come le attestazioni energetiche delle abitazioni in regione siano per l’80% sotto alla classe B. Ci sono poi gli oltre 620 mila impianti di riscaldamento di cui 125 mila ispezionati da Fvg energia.