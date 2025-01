In tanti al Capodanno di Lignano, la nebbia ‘oscura’ i fuochi d’artificio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’era un ospite indesiderato a dare il benvenuto al 2025 a Lignano Sabbiadoro: la nebbia. Ha un po’ condizionato lo spettacolo pirotecnico organizzato sulla spiaggia, ma non ha certo rovinato la festa alle tante persone che hanno scelto la località balneare friulana per festeggiare la notte di San Silvestro.

La serata ha ufficialmente preso il via alle 22 in viale Gorizia, con la musica dal vivo e le danze scatenate, nel contesto più ampia di una città che si è vestita a festa offrendo una vetrina delle tradizioni natalizie e dei prodotti artigianali, oltre a degustazioni. Musica e danze sono state coordinate dal palco di Piazza Fontana.

La festa si è sviluppata dunque tra il centro e spiaggia, dove un migliaio di persone ha assistito allo spettacolo pirotecnico. La nebbia ha compromesso la visibilità, impedendo di gustare appieno i fuochi. Ma questo non ha impedito a tanti di rimanere in riva in mare con il naso all’insù. Una festa che prosegue anche a Capodanno, pure con il concerto di Cristina D’Avena nel pomeriggio.