In treno senza biglietto si “ribella” al capotreno: arrestato un immigrato

Un 27enne del Camerun, immigrato senza permesso di soggiorno, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di oggi dai carabinieri di Casarsa. L’uomo stava viaggiando in treno, da Udine verso Pordenone, quando al capotreno si è rifiutato di esibire il biglietto – di cui era sprovvisto – e di fornire le generalità. Non solo: ha opposto viva resistenza e, per chiesto, è stato chiesto l’intervento dei carabinieri.

Il 27enne è stato fatto scendere alla stazione di Casarsa della Delizia e anche di fronte ai militari dell’Arma ha opposto resistenza. Nessuno, però, ha riportato contusioni. A quel punto i carabinieri, su disposizione del pm di turno, lo hanno arrestato e condotto in caserma. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà.