In un convegno a Udine i pilastri del Modello Friuli

Oggi io credo che la grande sfida sia quella dell’autonomia, che non può essere ideologizzata né da una parte né dall’altra: sicuramente la gestione post terremoto ’76 è un esempio di fortissima autonomia, molto pratica, in grado di dare risposta ed è il principio su cui deve essere ispirata anche l’autonomia odierna: la domanda che dobbiamo porci, in estrema sintesi, non è: che competenze mi piacerebbe avere? Ma quali competenze posso esercitare al meglio per rispondere più velocemente e in modo più efficace alle esigenze dei cittadini che rappresento”.

Con questa sollecitazione il governatore Massimiliano Fedriga ha chiuso il convegno inserito nel programma di eventi per il cinquantenario del sisma, dedicato al “Modello Friuli” svoltosi in auditorium Comelli nella sede della Regione di Udine. Attraverso le testimonianze di protagonisti della vita politica e amministrativa regionale, sono state ricostruite le scelte che hanno guidato la ricostruzione, evidenziando gli elementi distintivi del “Modello Friuli”: responsabilità istituzionale, autonomia decisionale e visione di lungo periodo.