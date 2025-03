In un video il fumo causato dai lacrimogeni nel Cpr

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fumo all’interno del Cpr di Gradisca d’Isonzo causato da “una pioggia di lacrimogeni”. A mostrarlo è la pagina No Cpr postando sui propri social un video. “Ci arrivano immagini delle scorse notti – spiega “No Cpr” -. In risposta alle proteste per le condizioni di trattenimento e lo stato di sostanziale abbandono, e per sventare alcuni tentativi di fuga in atto, l’altra notte – aggiunge “No Cpr” – sarebbe arrivata una pioggia di lacrimogeni su tutte le gabbie, rendendo irrespirabile l’aria anche nelle celle”. Nei giorni scorsi sono stati diversi gli episodi di disordine avvenuti al Cpr gradiscano: nella notte tra domenica e lunedì le forze dell’ordine hanno lanciato dei lacrimogeni, con cui si è cercato di riportare la calma nel centro dopo che una quindicina di trattenuti erano saliti sul tetto per protesta, tra cui un uomo che si è infortunato cadendo da diversi metri di altezza nel tentativo di saltare oltre il muro di cinta della struttura.