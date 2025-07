In vendita dalle 16 i biglietti per la SuperCoppa Uefa2025

Sono in vendita dalle 16 di questo pomeriggio i biglietti per la SuperCoppa Uefa in programma mercoledì 13 agosto allo stadio ‘Friuli’. Tottenham e PSG si sfideranno a Udine per conquistare il titolo della migliore squadra di club in Europa. L’evento vedrà i riflettori puntati su Udine: previsto il tutto esaurito allo stadio e il coinvolgimento di oltre 22 milioni di telespettatori in tutto il mondo. I biglietti saranno venduti in base all’ordine di arrivo, con un limite di due biglietti per acquirente. Come di consueto, la maggior parte dei biglietti per la partita è riservata ai tifosi e al pubblico. Su un totale di 22.500 biglietti (capienza netta dello stadio per la partita), 17.200 sono a disposizione per l’acquisto da parte dei tifosi e del pubblico. La Uefa annuncia 3 categorie di biglietti: da 30, da 80 e da 130 euro. Sono disponibili anche posti Prime Seats al costo di 350 €. I tifosi delle due squadre partecipanti hanno già avuto accesso ai biglietti loro assegnati tramite i rispettivi club, con 5.800 e 4.700 biglietti acquistati rispettivamente dai tifosi del PSG e del Tottenham Hotspur.