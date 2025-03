Inail, calano gli infortuni e aumentano i fondi per la prevenzione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un calo contenuto, poco meno dell’1%, degli incidenti sul lavoro e del 13% dei decessi. Il direttore generale dell’Inail, Marcello Fiori, ha fatto il punto sulla situazione in Friuli Venezia Giulia in una giornata in cui ha avuto diversi colloqui anche con il governatore Massimiliano Fedriga a cui arriveranno 182 milioni per investimenti in strutture sanitarie. Fiori ha evidenziato come il calo degli infortuni avviene in un periodo in cui gli occupati aumentano.

Inail metterà in campo complessivamente 25 milioni di euro nel 24 e 25 che saranno dedicati alle imprese che investono in sicurezza che potranno contare su 600 mila euro a fondo perduto e poi 60 milioni per la formazione. Nella regione che ha lanciato la carta di Lorenzo, Fiori, ha ricordato come il documento voluto dalla famiglia Parelli e Confindustria Udine sia alla base delle iniziative nelle scuole.