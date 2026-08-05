Inarrestabile Milan! Il toro di Buja fa tris al Tour di Polonia

Ad aprire il nostro notiziario sportivo è ancora una volta Jonathan Milan, che fa tre su tre al Tour di Polonia.

Al culmine dei 193 chilometri e mezzo di collegamento tra Gorzów Wielkopolski a Zielona Góra, il “toro di Buja” riprende il gruppo di fuggitivi, e sul rettilineo finale scatena uno sprint dirompente, che in volata lo vede passare per primo sulla linea del traguardo. Il campione italiano della Lidl Trek precede Noah Hobbs e il connazionale Alessandro Romele, conservando così la maglia gialla di leader della corsa.

Domani in programma la quarta tappa da Zagan a Karpacz, con pendenze maggiormente impervie per i corridori in gara.