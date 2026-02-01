Inarrestabile UEB! Torino battuta 72-62 con talento e maturità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nessun entusiasmo fuorviante! La UEB Cividale dimostra di saper gestire l’euforia da successi altisonanti e fa suo anche il match trabocchetto contro Torino.

All’incoraggiante partenza delle Eagles, impreziosita dai 9 punti in 10 minuti di un eccellente Ferrari, i piemontesi replicano con corale circolazione di palla e attacchi vincenti, ai quali nel secondo quarto vengono abbinati gli efficaci contenimenti difensivi. I ducali pagano gli eccessivi eroismi dei propri talenti, valevoli appena 8 punti e un ritardo di dieci lunghezze a metà partita, al quale si giunge sul 30 a 40.

L’intervallo, tuttavia, ha il poter di cambiare faccia alle Eagles, che ripartendo da agonismo e aggressività ritrovano le percentuali dei suoi riferimenti, concedendo a Torino solamente le briciole. Freeman accende il palazzo con 17 personali, Redivo lo infiamma con 2 triple da fenomeno, la seconda delle mette in ghiaccio il successo. Cividale non soffre la vertigine e si prende il secondo posto solitario.