Inaugurata a Premariacco la nuova sede di Officine Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si trova nella sede industriale di Leproso, in territorio comunale di Premariacco, la nuova sede di Officine Fvg. Si estende su oltre 5 mila metri quadrati e sarà dedicata al supporto tecnico di mezzi della Difesa e dei Vigili del Fuoco.

All’inaugurazione della struttura, la sesta in regione aperta dall’azienda, erano presenti anche l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli e Federica Seganti, presidente di Friulia Spa, realtà quest’ultima presente nella compagine societaria di Officine Fvg.

Officine Fvg conta oltre 160 collaboratori e più di 29 mila interventi annui, con un fatturato complessivo di circa 20 milioni di euro.