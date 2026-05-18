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Ampia oltre 5 mila metri quadrati, si dedicherà alla manutenzione dei mezzi di Difesa e Vigili del Fuoco

Inaugurata a Premariacco la nuova sede di Officine Fvg

La struttura è la sesta aperta dall'azienda in regione
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si trova nella sede industriale di Leproso, in territorio comunale di Premariacco, la nuova sede di Officine Fvg. Si estende su oltre 5 mila metri quadrati e sarà dedicata al supporto tecnico di mezzi della Difesa e dei Vigili del Fuoco.

All’inaugurazione della struttura, la sesta in regione aperta dall’azienda, erano presenti anche l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli e Federica Seganti, presidente di Friulia Spa, realtà quest’ultima presente nella compagine societaria di Officine Fvg.

Officine Fvg conta oltre 160 collaboratori e più di 29 mila interventi annui, con un fatturato complessivo di circa 20 milioni di euro.

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