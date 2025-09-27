Inaugurata la nuova scuola a Treppo Grande, il grazie a Rosa Ingenito

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Comunità in festa a Treppo Grande per la nuova scuola elementare. Stamattina tantissimi cittadini sono intervenuti per l’inaugurazione della Scuola primaria Giovanni XXIII, ristrutturata e messa a disposizione non solo dei bambini del paese, ma di tutto il comprensorio. L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento di 2,8 milioni di euro, messi a disposizione sia dalla Regione, sia con i fondi del Pnrr.

Il riferimento è alla tragedia sfiorata la mattina di 8 giorni fa a Zeglianutto, dove uno scuolabus con 23 bambini delle elementari a bordo si è rovesciato, per fortuna senza gravi conseguenze. Un piccolo miracolo dovuto anche alla prontezza di spirito di Rosa Ingenito, collaboratrice scolastica, che ha aiutato i malcapitati a uscire dal mezzo ribaltato, ferendosi a un braccio durante il tentativo riuscito di portarli in salvo.

Lei, però, non vuole essere definita un’eroina.