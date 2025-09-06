Inaugurata la nuova scuola elementare a Remanzacco realizzata a tempo di record

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A due anni e mezzo dalla posa della prima pietra, la nuova scuola elementare di Remanzacco è stata consegnata alla comunità. Grande festa in paese oggi per l’inaugurazione della primaria Edmondo De Amicis, a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico. Alla cerimonia era presente il governatore Massimiliano Fedriga che ha ribadito la volontà di riavere la gestione dell’Ufficio scolastico regionale.

Una scuola, la De Amicis, realizzata a tempo di record, come ha spiegato l’assessore regionale al Bilancio Barbara Zilli.

Tantissime le persone che oggi hanno dato il benvenuto alla nuova primaria.