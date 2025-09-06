  • Aiello del Friuli
sabato 6 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Fvg in piazza per chiedere lo stop alla guerra a Gaza
Cgia: a Trieste i cittadini più tassati
Dormono dentro la Cavarzerani senza autorizzazione, 11 stranieri denunciati
Francesca Albanese: No alla partita Italia-Israele a Udine
Marco Cavallo, partito da Gradisca il tour nazionale contro i Cpr
Inaugurata la nuova scuola elementare a Remanzacco realizzata a tempo di...
Basket, le prime amichevoli: bene Udine, ko per Cividale
Condannato per violenza sessuale: si nascondeva a Tarvisio
Rapina in sala Slot, arrestato cittadino del Mali
Escursionisti americani dispersi sulle Dolomiti Friulane
Cronaca

Inaugurata la nuova scuola elementare a Remanzacco realizzata a tempo di record

All'inaugurazione anche il governatore Fedriga, che ha ribadito la volontà della Regione di riavere la gestione dell'Ufficio scolastico regionale.
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A due anni e mezzo dalla posa della prima pietra, la nuova scuola elementare di Remanzacco è stata consegnata alla comunità. Grande festa in paese oggi per l'inaugurazione della primaria Edmondo De Amicis, a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico. Alla cerimonia era presente il governatore Massimiliano Fedriga che ha ribadito la volontà di riavere la gestione dell'Ufficio scolastico regionale.

Una scuola, la De Amicis, realizzata a tempo di record, come ha spiegato l'assessore regionale al Bilancio Barbara Zilli.

Tantissime le persone che oggi hanno dato il benvenuto alla nuova primaria.

Fvg in piazza per chiedere lo stop alla guerra a Gaza
Cgia: a Trieste i cittadini più tassati
Dormono dentro la Cavarzerani senza autorizzazione, 11 stranieri denunciati
Francesca Albanese: No alla partita Italia-Israele a Udine
Marco Cavallo, partito da Gradisca il tour nazionale contro i Cpr
