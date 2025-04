Inaugurata la prima Fiera del Tempo Libero Alpe Adria

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il sole e il caldo primaverile hanno salutato la prima Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, inaugurata stamattina a Martignacco. Tanti i visitatori che fin dall’apertura dei cancelli hanno fatto la fila per visitare gli stand dei 130 espositori del Friuli-Venezia Giulia e di altre regioni e per assistere agli oltre 50 eventi programmati nel week end.

Al tempo libero e alla vita all’aria aperta è stato dedicato un unico grande salone, con nuovi spunti e suggerimenti per le vacanze. Un intero padiglione è stato riservato a camper, caravan e accessori per il campeggio. Senza contare turismo, viaggi e promozione del territorio, enogastronomia, animali da compagnia e il settore dedicato alle biciclette. E, ancora, esposizioni di vespe, moto d’epoca e ape car. Ben 600 i camperisti arrivati per il raduno dei camper e 700 le prenotazioni effettuate per fare un giro in mongolfiera.