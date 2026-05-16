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Inaugurata la stagione turistica di Aprilia Marittima

Nel 2025 record di presente: oltre 63mila
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aprilia Marittima apre la stagione turistica, puntando a superare i numeri da record dello scorso anno: oltre 63mila presenze, il 18% in più rispetto al 2024 e il 70,5% in più rispetto al periodo pre-Covid.

“Si tratta – hanno detto l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini e il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, durante l’inaugurazione – di una realtà importante per tutto il territorio e il turismo regionale, un’eccellenza strategica grazie alle sue tre darsene e a oltre 2.500 posti barca, che ne fanno il porto turistico più importante dell’Alto Adriatico”.

Bordin ha rivendicato gli investimenti fatti dalla Regione sulla località del Comune di Latisana.

Bini ha puntato i riflettori sulla crescita turistica di Latisana. “I numeri delle presenze – ha sottolineato – dimostrano come Latisana abbia espresso appieno la propria vocazione turistica valorizzando le proprie peculiarità. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere il Friuli Venezia Giulia sempre più competitivo nel turismo nautico e sostenibile – ha concluso – e Aprilia Marittima è uno dei pilastri su cui costruire questo futuro”.

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