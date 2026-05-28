Inaugurate ciclabile a Turriaco e la nuova SRUD22 a Forgaria

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Attenzione a sicurezza e viabilità lenta. E’ questo il focus della nuova ciclovia inaugurata alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante a Turriaco sull’asse FVG5 dell’Isonzo. Costo dell’intervento 872 mila euro.

A Precenicco invece Amirante ha visionato lo stato dell’arte della ciclovia FVG2 “Trieste-Lignano-Venezia” verso Aprilia Marittima, arteria che “rafforza il turismo lento – sottolinea l’assessore – come leva di sviluppo per l’intero territorio”. Taglio del nastro infine anche sulla Sr Ud 22 a Forgaria e più precisamente sul tratto di strada lungo il quale sono state realizzate opere per poco più di un milione di euro. “Garantire l’accessibilità di territori fragili come quello di Forgaria – ha chiosato Amirante – significa sostenere la qualità della vita delle comunità locali, il turismo e la sicurezza della viabilità”.