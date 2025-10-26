Inaugurati a Bertiolo i lavori di riqualificazione di piazza Mercato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il Medio Friuli è un territorio con una grande coesione tra gli amministratori locali ed è un modello virtuoso in cui i comuni capiscono il valore del collaborare e ad evitare progetti e azioni che si sovrappongono”. Lo ha affermato l’assessore regionale Riccardi Riccardi stamattina a Bertiolo per il taglio del nastro della nuova piazza Mercato. “E’ la terza tappa nel Medio Friuli – ha continuato, dopo l’inaugurazione di ieri a Codroipo del primo Ospedale di comunità e dopo il taglio del nastro dell’ampliamento della scuola primaria a Camino al Tagliamento”.

Per l’intervento a Bertiolo sono stati spesi 750mila euro, 400mila dei quali messi a disposizione della Regione e dal Cafc. In particolare, la piazza ha visto rinnovati la circolazione, l’arredo urbano e i parcheggi, passati da 14 a 33.

Il sindaco Eleonora Viscardis ha ringraziato la Regione anche in vista dell’avvio dei lavori, previsto in primavera 2026, della riqualificazione dell’ex filanda, progetto che ha previsto investimenti per oltre 3,5 milioni di euro.