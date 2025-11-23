Inaugurato a Udine il Villaggio di Babbo Natale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ora le festività natalizie possono davvero cominciare. E’ stato inaugurato a Udine, nella nuova location di piazza XX settembre, il Villaggio di Babbo Natale. Fin da subito grandi e piccini hanno approfittato per scendere sulla pista di ghiaccio e pattinare al ritmo delle canzoni del periodo.

Soddisfatto anche l’organizzazione del villaggio, Paolo Grandi.