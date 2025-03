Inaugurato il Centro di Valorizzazione del Collio

Oltre un milione e mezzo di euro di fondi pubblici e privati. Questa la cifra investita per la riqualificazione dell’Enoteca di Cormons, vera e propria vetrina del territorio, che da oggi si chiama Centro di Valorizzazione del Collio dopo un’opera di riqualificazione durata più di un anno. All’inaugurazione è intervenuto anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha sottolineato come si tratti di “un punto vendita fondamentale per raccontare la qualità produttiva di quest’area”.

I primi passi di questo progetto sono stati mossi dall’allora Camera di Commercio di Gorizia, oggi della Venezia Giulia, nel 2016. “La volontà è far diventare questo territorio una piccola Montalcino” ha sottolineato il presidente Antonio Paoletti.

Si punta molto sulla multimedialità, con la possibilità per i turisti di prenotare nella struttura i vini e farseli spedire poi a casa in qualunque angolo del mondo, ma anche sull’aspetto emozionale.