Inaugurato il nuovo auditorium del Pujati: opera da 3,5 milioni

Taglio del nastro questa mattina per il nuovo auditorium dell’Isis Pujati di Sacile. Un’opera moderna nata dalle ceneri della vecchia struttura, demolita perché sismicamente insicura e obsoleta. All’evento hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, i vertici dell’Edr di Pordenone e il sindaco di Sacile, Carlo Spagnol.

L’intervento, dal valore complessivo di 3,53 milioni di euro, rappresenta un modello di sinergia finanziaria: 1,84 milioni derivanti dai fondi Pnrr e 1,5 milioni di cofinanziamento regionale (tramite Edr).

“Abbiamo superato le criticità del passato”, ha dichiarato l’assessore Amirante, sottolineando come “l’edificio precedente fosse segnato da degrado e barriere architettoniche. Il nuovo auditorium garantisce ora i massimi standard di sicurezza antisismica, funzionalità ed efficienza energetica”.