Inaugurato il nuovo dormitorio della Cri di Udine: 30 i letti a disposizione

Da 6 a 30. Rispetto allo scorso anno sono aumentati i posti letto messi a disposizione dalla Croce Rossa Italiana a Udine.

Da questa sera, i senzatetto e le persone in difficoltà potranno recarsi in autonomia nel nuovo dormitorio allestito nella sede di via Pastrengo, al civico 31. Si tratta di una risposta concreta all’emergenza delle persone a marginalità sociale, intercettate e prese in carico dall’ ‘Equipe di bassa soglia’ e dai Servizi Sociali dell’Ambito.

Il dormitorio sarà aperto tutti i giorni dalle 20 alle 8 del giorno successivo. Un’accoglienza che va ad affiancarsi a quella di primo ristoro fornita nelle ore diurne dalla Stazione di Posta e che va a sommarsi ai 23 posti letto messi a disposizione dall’asilo notturno “Il Fogolâr” gestito dalla Caritas di Udine.

Alle persone che faranno accesso alla struttura, verranno messi a disposizione una branda con materasso, servizi igienici e una doccia. Potranno inoltre avere un pasto caldo serale e la prima colazione.