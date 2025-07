Inaugurato il nuovo parcheggio del Parco di Cormor, è il primo park dell’era Marchiol

In attesa della convenzione per utilizzare i park in struttura di via Bassi e del progetto per ampliare il parcheggio del parco Moretti, è stato inaugurato a Udine il primo vero parcheggio della giunta De Toni, la prima area di sosta dell’era Marchiol. Si tratta del posteggio rinnovato all’ingresso del Parco del Cormor. A scherzarci è stato anche lo stesso sindaco De Toni.

Una volta spostate le barriere e le reti, le prime automobili hanno fatto il loro ingresso. Il progetto ha portato a raddoppiare gli stalli da 56 a 113, a mettere in sicurezza l’accesso, con telecamere, illuminazione a led e un unico senso di marcia. Soddisfatti i primi fruitori.

Il nuovo posteggio andrà a soddisfare le esigenze di famiglie, amanti del jogging, cicloturisti che transitano lungo la Ciclovia Alpe Adria, ma anche le necessità dei tifosi dell’Udinese alla ricerca di un’area di sosta comoda, possibilmente ombreggiata, vicina allo Stadio Friuli.