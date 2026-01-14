Inaugurato il nuovo plesso scolastico di Terzo d’Aquileia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Riqualificazione e adeguamento dal punto di vista sismico. E’ l’intervento – avviato nel 2015 e culminato con la riapertura completa lo scorso 10 settembre – che ha riguardato il plesso scolastico di Terzo d’Aquileia, che accoglie scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno.

L’opera ha potuto contare su un contributo ministeriale di 3 milioni di euro, integrato da risorse comunali e regionali. Presente alla cerimonia d’inaugurazione ufficiale della struttura anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che evidenzia come l’intervento….

E sempre per quanto riguarda tematiche relative ai più giovani, sono le dipendenze – in particolar modo legate al digitale – al centro anche delle preoccupazione del governatore, che ha partecipato questa mattina ad una video-conferenza con il governo sul tema.