Inaugurato il nuovo spazio per la psicomotricità alla scuola dell’infanzia Marco Volpe di Udine

È stato inaugurato ieri mattina il nuovo spazio per la psicomotricità presso la Scuola dell’Infanzia Marco Volpe di Udine, un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo III, il Comune di Udine e la Banca di Udine, che ha sostenuto l’iniziativa. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte l’Assessore all’Istruzione, Università e Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone, la dirigente scolastica Rosaria Arfè e il Presidente della Banca di Udine, Lorenzo Sirch.

Il nuovo spazio, appositamente allestito per favorire lo sviluppo psicomotorio dei bambini, è dotato di cuscinoni morbidi di varie dimensioni, materassi, spalliere, specchi e costruzioni in legno di grandezza variabile. Grazie a questo ambiente studiato nei minimi dettagli, i bambini potranno svolgere attività psicomotorie con cadenza settimanale per un’ora, in piccoli gruppi di 12-15 partecipanti.

L’idea di creare uno spazio dedicato alla psicomotricità è nata all’interno della scuola stessa, dove negli anni sono maturate competenze specifiche in questo ambito, grazie alla specializzazione di un’insegnante iscritta al Registro degli psicomotricisti italiani. La metodologia adottata prevede l’utilizzo del gioco come strumento principale per consentire ai bambini di esprimere se stessi, le proprie emozioni e i bisogni affettivi, favorendo un armonico sviluppo psicofisico.

Questo spazio nasce infatti grazie alla gestione lungimirante della dirigente Rosaria Arfè e alla specializzazione dell’insegnante Sara Angiolin.

“Grazie all’attenzione della Banca di Udine e alla continua crescita professionale dei nostri insegnanti, abbiamo potuto dare avvio ad un progetto che integra nel processo educativo la metodologia scientifica della psicomotricità – ha commentato la dirigente Rosaria Arfè – A cadenza settimanale tutti i nostri bambini potranno beneficiare di questo percorso che permette loro di parlare di sé stessi, delle proprie emozioni e dei propri bisogni affettivi.”

La Banca di Udine spesso a supporto del Comune per iniziative di valore a beneficio di tutta la comunità, si è dimostrata soddisfatta dell’iniziativa concretizzata dall’Istituto udinese.

“Siamo molto orgogliosi di aver dato avvio, con la nostra donazione, a questo progetto che dimostra da parte delle Istituzioni e degli insegnanti una particolare sensibilità verso l’educazione e il benessere dei più piccoli, offrendo loro un ambiente adeguato a sviluppare abilità motorie e cognitive essenziali. – ha affermato il Dott. Lorenzo Sirch Presidente della BCC Banca Di Udine – si tratta di un progetto veramente qualificante per l’Istituto Marco Volpe che da sempre offre un servizio di elevata qualità.”

L’Assessore Federico Pirone ha evidenziato il valore educativo e sociale dell’iniziativa: “Un progetto di questo tipo merita di essere valorizzato e potrebbe servire da modello per altre realtà, incoraggiando ulteriori investimenti nel settore educativo da parte di enti privati. Le scuole dell’infanzia purtroppo non rientrano nel percorso dell’obbligo ma riteniamo fondamentale sostenerle, come per esempio abbiamo già fatto tramite il potenziamento del servizio del post-accoglienza. Quella che inauguriamo non è soltanto una palestra: la scuola è il primo luogo in cui si apprendono i valori della convivenza, del rispetto e in senso più ampio della democrazia”.