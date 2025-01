Inaugurato il primo polo per la riabilitazione oncologica pediatrica in FVG

E’ stata la piccola Gaia, 3 anni compiuti proprio l’11 gennaio, a tagliare il nastro all’inaugurazione a Pradamano del Fisio Medical Center, il primo polo per la riabilitazione oncologica pediatrica in Friuli-Venezia Giulia. Un ambizioso progetto, promosso da La Casa di Joy da anni in prima linea nel supporto ai piccoli pazienti oncologici di tutta la regione e ai loro cari, pensato per rispondere alle loro necessità fisiche, emotive e sociali, integrando competenze mediche, psicologiche e terapeutiche in un approccio multidisciplinare. Tanti i servizi offerti.

Una data, quella dell’11 gennaio, scelta non a caso per l’inaugurazione della nuova struttura: è la data di nascita di Antonio, il figlio della presidente Rita di Rienzo, ucciso da un tumore a 10 anni dopo 5 anni di lotta, il cui ultimo desiderio fu di “fare una casa dove i bambini come lui” potessero fare festa, trovare l’amicizia e non essere più soli. Proprio l’11 gennaio 2016 nacque la Casa di Joy.

Un sogno per realizzare il quale hanno dato un fondamentale contributo i clienti di Despar Nord.

Centinaia le persone intervenute all’inaugurazione della struttura, tra queste l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi.

Il Fisio Medical Center rappresenta un filo che unice il Comune di Pradamano a quello di Udine, dove si trova la sede principale de La Casa di Joy.