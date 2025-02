Inaugurato l'”agorà” di via Boccaccio, sarà punto di riferimento per Go2025

Uno spazio moderno e versatile, dotato di posti auto, adatto a ospitare eventi, fieri e iniziative. E’ il nuovo “agorà” di via Boccaccio a Gorizia: prende il posto di quello che era un parcheggio disordinato nell’ex mercato all’ingrosso. Su una superficie di 2.500 metri quadrati sono stati realizzati 91 stalli di sosta, di cui 80 coperti e scoperti interni e dieci su via Santa Chiara, disponibili H24.

Otto gli stalli per la ricarica delle auto elettriche. L’area è stata arricchita con numerose alberature e dotata di pavimentazioni drenanti, mantenendo alta l’attenzione per l’ambiente. Ci saranno inoltre a disposizione due servizi igienici automatici. L’area potrà ospitare anche conferenze. La spesa complessiva per l’opera è stata di tre milioni 831.200 euro.

I lavori sono stati svolti dal Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia, ente a cui il Comune ha affidato i lavori in delegazione amministrativa.