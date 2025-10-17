Inaugurato Linguaemundi: “15 milioni di europei parlano lingue minoritarie”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 15 milioni i cittadini europei che si esprimono abitualmente attraverso lingue minoritarie. E’ dedicato anche e soprattutto a loro il Festival internazionale “Linguaemundi”, partito ieri sera in sala civica a Cormons e che si svilupperà lungo un’intensa quattro-giorni tra convegni, laboratori, arte e approfondimento coinvolgendo anche il vicino Brda. Si affrontano non solo infatti i temi legati alle lingue di minoranza parlate storicamente in questi territori di confine – italiano, friulano, sloveno e tedesco – ma in generale a tutti gli idiomi parlati nel nostro Continente, compresi quelli dei segni, la cui traduzione è presente nel corso delle iniziative di questi giorni. Ospitati a Cormons anche esponenti delle comunità linguistiche minoritarie di altri angoli d’Europa.

“Linguaemundi” coinvolge diversi enti e realtà, tra cui l’Arlef edella comunità linguistica slovena in Italia.